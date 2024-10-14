Фетисов о женщине-тренере в КХЛ: «Наш женский хоккей находится в зачаточном состоянии. Но если она будет приносить пользу, то почему нет? Это может добавить особенный колорит»

Вячеслав Фетисов оценил шанс появления женщины-тренера в КХЛ.

8 октября Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной, отработавшей матч в регулярке НХЛ в качестве помощника тренера. Напомним, в июле она вошла в штаб «Сиэтла».

«Там индустрия женского хоккея работает давно и очень хорошо. В Америке сотни команд. А у нас, к сожалению, даже не знают, что женский хоккей – это олимпийский вид спорта, что проводятся чемпионаты мира молодежные женские.

В общем, наш женский хоккей находится в зачаточном состоянии. Но если женщина-тренер будет приносить пользу, то почему нет? Это может добавить особенный колорит. Опыт интересный, будем смотреть», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .