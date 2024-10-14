Сушинский о том, как игроки в КХЛ отнесутся к женщине-тренеру: «Хрен его знает, такого опыта у меня не было. Любить будут и хорошо относиться»
Максим Сушинский оценил шанс появления в КХЛ женщины-тренера.
Ранее Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной, отработавшей матч в регулярке НХЛ в качестве помощника тренера. В июле она вошла в штаб «Сиэтла».
– Почему нет? Не вижу, чем женщина отличается от мужчины-тренера. Есть же тренеры-женщины.
Если есть потребность в женщине-тренере, и есть хорошая кандидатура, то почему нет? Пока я не видел такого.
– Будут ли игроки к ней серьезно относиться?
– Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Хрен его знает. Такого опыта у меня не было. Я не могу никак. Если просто додумать, то хорошо будут относиться, любить будут, – сказал бывший игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Максим Сушинский.
В НХЛ – первая женщина-тренер! Уже рисует схемы «Сиэтлу» на решающие атаки
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт день за днем»
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