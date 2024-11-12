Плющев о Мичкове в запасе «Филадельфии»: «Слишком рано Матвей корону надел. Не вызывает вопросов то, что он мастеровит, вся проблема в характере»

Владимир Плющев высказался о попадании Матвея Мичкова в запас «Филадельфии».

19-летний форвард пропустил по решению тренера два матча регулярного чемпионата подряд. Вернувшись в игре с «Сан-Хосе» (4:3 Б), Мичков набрал 2 (1+1) очка и стал первой звездой встречи.

«Мичкова отправляют со стороны посмотреть на себя. Вывод из состава связан не с его неготовностью играть в основном составе, а, видимо, из-за пренебрежения ко всему, что его окружает. Слишком рано Мичков большую корону надел на себя, поэтому его и отправляют из состава.

Не вызывает вопросов то, что он мастеровит, но вся проблема в характере. Матвею надо крепко подумать о том, что он попал не в молодежную команду, а в лигу, где все игроки уровнем если не одинаковые, то выше. Надо уважать партнеров и своих болельщиков.

Судя по тому, что пишут в прессе, не всегда он адекватно ведет себя на тренировках, излишне самоуверен. Для молодого хоккеиста это недопустимое поведение, потому что есть более опытные и значимые игроки. Торторелла пытается привести его к общему знаменателю», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .