Фетисов о Мичкове в запасе «Филадельфии»: «Обиды надо отодвинуть в сторону, это может быть уроком для Матвея. В НХЛ другая жизнь – нужно отрабатывать на 100%, поблажек не дают»

Вячеслав Фетисов высказался о попадании Матвея Мичкова в запас «Филадельфии».

19-летний форвард пропустил по решению тренера два матча регулярного чемпионата подряд. Вернувшись в игре с «Сан-Хосе» (4:3 Б), Мичков набрал 2 (1+1) очка и стал первой звездой встречи.

«Матвей должен был понимать изначально, что там другой хоккей, другая жизнь. Каждый игровой отрезок нужно отрабатывать на 100%: и задание тренеров, и план команды на игру, и прочее.

Молодой парень, может, он подумал, что хороший старт – это гарантия того, что весь сезон будет таким. 82 игры, потом плей-офф – в каждой игре нужна 100-процентная самоотдача. И никому, особенно талантливым ребятам, там поблажек не дают.

Для него это может быть уроком. Надеюсь, он его воспримет как перспективу роста, а не как обиду на кого-то.

Многие ребята, выбранные так высоко на драфте, по-разному начинали свою карьеру, и тут обиды надо отодвинуть в сторону, оправдывать доверие тренеров. Надеюсь, это пойдет ему на пользу», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

Торторелла о Мичкове в запасе: «Я совершенно не беспокоился о его реакции. Сегодня он хорошо сыграл»

Мичков мощно вернулся: набрал 1+1, забил буллит и прописал в лицо 1-му номеру драфта