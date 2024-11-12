Конекны о Мичкове: «Он любит соревноваться, и «Филадельфии» это в нем нравится. Матвей борется и пытается действовать без шайбы правильно. Рад видеть, что он хорошо сыграл»
19-летний форвард «Филадельфии» набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:3 Б), а также забил победный буллит в послематчевой серии.
«Он любит соревноваться, и это нам в нем нравится. Матвей привносит в игру мастерство и атакующий настрой, но он также идет в силовую борьбу. Сегодня у него тоже было несколько хитов.
Очевидно, что Мичков великолепен впереди, но и в тех вещах, о которых вы не говорите, он тоже старается. Он пытается действовать без шайбы правильно, вносить свой вклад во все аспекты.
Было приятно видеть, что он провел хорошую игру сегодня», – сказал форвард «Филадельфии» Трэвис Конекны.
Торторелла о Мичкове в запасе: «Я совершенно не беспокоился о его реакции. Сегодня он хорошо сыграл»
Мичков мощно вернулся: набрал 1+1, забил буллит и прописал в лицо 1-му номеру драфта
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