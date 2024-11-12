Торторелла о Мичкове в запасе: «Я совершенно не беспокоился о его реакции. Сегодня он хорошо сыграл»
Джон Торторелла прокомментировал оставление Матвея Мичкова в запасе на 2 игры.
19-летний форвард вернулся в состав «Филадельфии» в матче против «Сан-Хосе» (4:3 Б). Он набрал 2 очка и стал первой звездой встречи.
«Я не беспокоился о том, как он отреагирует. Совершенно не беспокоился об этом. Матвей борется.
Сегодня он хорошо сыграл», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла.
Мичков после матча с «Сан-Хосе»: «У меня было много энергии. Две игры посмотрел со стороны, и это хорошо – отдохнул и кое-что переосмыслил»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости