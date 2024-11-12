Торторелла о Мичкове в запасе: «Я совершенно не беспокоился о его реакции. Сегодня он хорошо сыграл»

Джон Торторелла прокомментировал оставление Матвея Мичкова в запасе на 2 игры.

19-летний форвард вернулся в состав «Филадельфии » в матче против «Сан-Хосе» (4:3 Б). Он набрал 2 очка и стал первой звездой встречи.

«Я не беспокоился о том, как он отреагирует. Совершенно не беспокоился об этом. Матвей борется.

Сегодня он хорошо сыграл», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла .

Мичков после матча с «Сан-Хосе»: «У меня было много энергии. Две игры посмотрел со стороны, и это хорошо – отдохнул и кое-что переосмыслил»