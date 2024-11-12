Канарейкин о серии поражений СКА: «Они должны быть наверху турнирной таблицы. Клуб полностью укомплектован. То, что происходит, – внутренние проблемы в команде»
Федор Канарейкин высказался о серии СКА из пяти поражений.
«Ситуация повторяющаяся, ведь в том сезоне у СКА было так же. Конечно, это нехорошо, что такие отрезки в регулярке у них идут.
СКА полностью укомплектован, поэтому они должны бороться за Кубок Гагарина. То, что происходит, – это внутренние проблемы в команде.
СКА должен быть наверху турнирной таблицы», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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