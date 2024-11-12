Зайцев травмировался и пропустит матч СКА с «Сибирью». Защитник сыграл 2:48 с «Авангардом» («Матч ТВ»)

Никита Зайцев травмировался и пропустит ближайший матч СКА.

В начале встречи с «Авангардом» (1:2) 33-летний защитник столкнулся с форвардом омичей Александром Филатьевым, после чего попал под своего же игрока Михаила Воробьева. Зайцев провел на льду 2 минуты и 48 секунд.

Характер повреждения не раскрывается, но, по информации «Матч ТВ», хоккеист СКА пропустит игру против «Сибири », которая состоится 13 ноября в Новосибирске.

В этом сезоне защитник набрал 4 (0+4) очка в 26 матчах при полезности «минус 1».

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