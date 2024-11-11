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«Нефтехимик» сыграет сегодня в золотых шлемах в честь 1000-го матча в КХЛ

«Нефтехимик» сыграет сегодня в золотых шлемах.

Акция приурочена к празднованию 1000-го матча клуба в КХЛ, который состоялся 29 октября.

Нижнекамский клуб встретится с «Барысом», игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Фото: t.me/wolfstaya

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Нефтехимика»
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