«Нефтехимик» сыграет сегодня в золотых шлемах в честь 1000-го матча в КХЛ

«Нефтехимик» сыграет сегодня в золотых шлемах.

Акция приурочена к празднованию 1000-го матча клуба в КХЛ, который состоялся 29 октября.

Нижнекамский клуб встретится с «Барысом », игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Фото: t.me/wolfstaya