«Нефтехимик» сыграет сегодня в золотых шлемах в честь 1000-го матча в КХЛ
«Нефтехимик» сыграет сегодня в золотых шлемах.
Акция приурочена к празднованию 1000-го матча клуба в КХЛ, который состоялся 29 октября.
Нижнекамский клуб встретится с «Барысом», игра начнется в 19:00 по московскому времени.
Фото: t.me/wolfstaya
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Нефтехимика»
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