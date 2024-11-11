«Нефтехимик» обыграл «Барыс» (4:1), прервав серию 5 поражений подряд. Команда Леонтьева идет 7-й на Востоке
«Нефтехимик» завершил серию из поражений в КХЛ.
Команда тренера Олега Леонтьева обыграла «Барыс» (4:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Таким образом, нижнекамский клуб прервал серию из пяти поражений подряд.
«Нефтехимик» набрал 24 очка в 26 встречах и находится на седьмой позиции в таблице Восточной конференции.
«Барыс» имеет в активе 14 баллов в 24 матчах и располагается на 11-й строчке в конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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