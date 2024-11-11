«Нефтехимик» обыграл «Барыс» (4:1), прервав серию 5 поражений подряд. Команда Леонтьева идет 7-й на Востоке

«Нефтехимик» завершил серию из поражений в КХЛ.

Команда тренера Олега Леонтьева обыграла «Барыс» (4:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Таким образом, нижнекамский клуб прервал серию из пяти поражений подряд.

«Нефтехимик » набрал 24 очка в 26 встречах и находится на седьмой позиции в таблице Восточной конференции.

«Барыс » имеет в активе 14 баллов в 24 матчах и располагается на 11-й строчке в конференции.