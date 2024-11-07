У СКА уже четыре поражения подряд. На этот раз крупно сгорели «Сочи»

У Кузнецова прихватило живот.

СКА на домашнем льду крупно проиграл «Сочи» (2:5).

Ключевым оказался второй период, по ходу которого СКА не реализовал четыре попытки большинства. Всего за 20 минут команда Романа Ротенберга нанесла 15 бросков – ни один не дошел до цели.

Классическое хоккейное правило «Не забиваешь ты – забивают тебе» сработало на старте заключительного периода, когда уже сами сочинцы использовали лишнего и забросили третью шайбу.

За 12 минут до сирены СКА получил новое большинство и тут же снял вратаря, заменив шестым полевым. Ставка не оправдала себя: не пропустили, но действовали слишком осмотрительно, чтобы забить.

Позднее петербуржцы сняли голкипера еще три раза. Итог сомнительный: однажды не сохранили пустые ворота, однажды поразили чужие. Попытки СКА до последнего оставаться в борьбе выглядели скорее как демонстрация силы, чем ее проявление, и в итоге улучшили лишь один статистический показатель – количество сэйвов у вратаря «Сочи» Сергею Иванова (41).

Другой герой матча – Тимур Хафизов. Капитан «Сочи» набрал 3 (2+1) очка. В эпизоде с первой шайбой ему особенно помог соперник – защитник СКА Энтони Деанджело выложил пас точно на клюшку. До встречи с Деанджело и СКА Хафизов не забивал ровно месяц.

Вероятно, победа особенно важна для главного тренера «Сочи» Сергея Зубова. Предыдущие два сезона он провел ассистентом Ротенберга в СКА. Летом Зубов в шутливой форме отказался отвечать на вопросы об этом периоде карьеры. «По-моему, здесь леопард нарисован, да?» – засмеялся тренер, оглядываясь на джерси «Сочи».

В октябре в обратном направлении проследовал вратарь Егор Заврагин. СКА вернул 19-летнего голкипера из сочинской аренды, но, похоже, не ощутил желаемого эффекта. Заврагин сносно стартовал, а вот в последних матчах нередко допускал ошибки. По игре с бывшей командой Егора упрекнуть не в чем, но Ротенберг все равно его заменил – на 34-й секунде второго периода после второй пропущенной шайбы.

Звезда СКА Евгений Кузнецов вообще не вышел на лед. Утром Ротенберг объяснил его отсутствие «небольшим заболеванием», а на пресс-конференции пояснил: «Прихватило живот». В сочетании с обстоятельствами эта формулировка наводит на подозрения. В прошлом матче удаление Кузнецова в овертайме привело к победному голу «Куньлуня», а в игре с «Салаватом» форвард схватил 14 минут штрафа – четыре за действия на льду и десятку за разговоры с судьями.

С Кузнецовым или без него – СКА вступил в сложный период. Команда Ротенберге потерпела четвертое поражение подряд – до «Сочи» и «Куньлуня» были еще «Салават Юлаев» (2:4) и «Локомотив» (2:3).

За время Ротенберга – идет уже 35-й месяц его правления – СКА только однажды попал в более серьезную передрягу: в прошлом сентябре петербуржцы потерпели пять поражений подряд.

Отличный шанс оборвать неудачную серию представится уже 11 ноября: СКА в гостях сыграет с одним из промежуточных аутсайдеров лиги – «Авангардом».

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев