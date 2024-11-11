Плющев о драфте: «Мертворожденная идея. Никакой клуб КХЛ не захочет работать на дядю – у нас другие реалии. НХЛ снимает сливки с мирового хоккея, исключительные условия»

Владимир Плющев выразил скептическое отношение по поводу драфта КХЛ.

– Неделю назад, комментируя намерения КХЛ перезапустить драфт, вы были настроены негативно, но посоветовали дождаться деталей. Некоторые из них накануне появились – о возможности защиты клубом одного воспитанника со стажем не менее восьми лет, о компенсациях клубам за каждого новичка в зависимости от раунда драфта. Как все это оцениваете?

– Новые детали только усиливают сомнения. Компенсациями в несколько миллионов рублей никого в КХЛ не удивишь.

Более того, ведущие клубы просто будут обратно выкупать своих воспитанников у тех, кто в их формирование не вложил ни копейки.

Начнется этот сомнительный «купи-продай», с использованием различных схем – и на ковре, и под ковром.

Защита лишь одного своего воспитанника тоже вызывает вопросы. Там, где один, скоро будут два, три и так далее.

Все это мы проходили на заре КХЛ, когда с каждым годом тоже наращивали такие исключения – пока вся процедура драфта не выродилась и к общей радости была отменена.

В общем новая информация совсем не убеждает – и только усиливает скепсис.

– Но в НХЛ, Владимир Анатольевич, система драфта новичков работает!

– Нет смысла сранивать НХЛ и КХЛ, Северную Америку и Россию.

НХЛ снимает сливки с мирового хоккея, находится в совершенно исключительных условиях. Клубы НХЛ не имеют никакого отношения к воспитанию молодежи, за них это делает вся система мирового хоккея.

В КХЛ реалии совсем другие. Практически у каждого клуба есть своя детско-юношеская школа, мальчишки с первых лет мечтают играть в КХЛ за свой главный клуб.

Никакой клуб КХЛ и его СДЮШОР не захочет работать на чужого дядю. Да и родители не отпустят своего 18-летнего сына условно из Москвы в Хабаровск.

Для меня самое главное в идее драфта то, что в условиях КХЛ она никак не мотивирует воспитывать молодежь. Наоборот, ее мотивация разве что в том, чтобы как-то упрятать своих воспитанников, защитить, схимичить – чтобы многолетний труд своей клубной системы как-то сохранить.

Именно поэтому идею драфта считаю мертворожденной, – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.