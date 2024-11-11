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  • Дмитрий Рябыкин: «Старт «Авангарда» – моя боль. Вроде бы все есть, но постоянно пропускают легкие голы, а забивают с трудом. Команда в психологической ловушке»
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Дмитрий Рябыкин: «Старт «Авангарда» – моя боль. Вроде бы все есть, но постоянно пропускают легкие голы, а забивают с трудом. Команда в психологической ловушке»

Дмитрий Рябыкин объяснил, в чем проблема «Авангарда».

– Омск для меня такой же родной город, как Москва. Старт «Авангарда» – моя боль. Вроде бы все у команды есть, но она постоянно пропускает легкие голы, при этом сама забивает с трудом. И так всю осень.

– В чем проблема?

– Уже говорил, что команда в психологической ловушке. Это Омск, город живет хоккеем, давление всюду: и на игроков, и на тренеров. И с каждым поражением оно только накапливается.

Пожелаю «ястребам» вырваться из этого замкнутого круга. Домашний матч против СКА здесь может помочь, – заявил бывший главный тренер «Авангарда».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Russia-Hockey
logoАвангард
logoДмитрий Рябыкин
logoКХЛ
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