Кожевников дал совет «Авангарду»: «Вызывайте легенд омского хоккея – Курьянова, Рябыкина, Свитова, Сушинского. Они не временщики, подскажут, что пора менять курс»
На данный момент клуб идет на 10-м месте в таблице Востока.
– Что Омску посоветуете?
– Там совсем новый руководитель (Евгений Кожевников – прим. Спортс’‘), с хоккеем его пока связывает только одно – фамилия Кожевников. Нельзя терять время, надо быстро входить в курс дела, в хоккейный процесс.
Первый шаг напрашивается: вызывайте легенд омского хоккея – Курьянова, Рябыкина, Свитова, Сушинского. Они не временщики, в регионе на всю жизнь, для них «Авангард» – не страна дураков.
– В чем смысл такой встречи с легендами?
– Думаю, эти ребята подскажут, что пора менять курс. Хватит возиться с иностранцами, дайте шанс своей молодежи.
Такой омский мастер, как Ткачев, способен стать кумиром для многих поколений сибирских мальчишек. В конце концов «Омские Ястребы» – лидеры Золотого дивизиона МХЛ, там много мальчишек на вырост. Уважайте свои традиции, свою историю!
И начните с мелочей – первым делом верните женщину-диктора, с голосом которой много десятилетий ассоциировался Омск! – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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