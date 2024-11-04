Кожевников дал совет «Авангарду»: «Вызывайте легенд омского хоккея – Курьянова, Рябыкина, Свитова, Сушинского. Они не временщики, подскажут, что пора менять курс»

Александр Кожевников высказался касательно ситуации в «Авангарде».

На данный момент клуб идет на 10-м месте в таблице Востока.

– Что Омску посоветуете?

– Там совсем новый руководитель (Евгений Кожевников – прим. Спортс’‘), с хоккеем его пока связывает только одно – фамилия Кожевников. Нельзя терять время, надо быстро входить в курс дела, в хоккейный процесс.

Первый шаг напрашивается: вызывайте легенд омского хоккея – Курьянова , Рябыкина , Свитова , Сушинского. Они не временщики, в регионе на всю жизнь, для них «Авангард » – не страна дураков.

– В чем смысл такой встречи с легендами?

– Думаю, эти ребята подскажут, что пора менять курс. Хватит возиться с иностранцами, дайте шанс своей молодежи.

Такой омский мастер, как Ткачев, способен стать кумиром для многих поколений сибирских мальчишек. В конце концов «Омские Ястребы» – лидеры Золотого дивизиона МХЛ , там много мальчишек на вырост. Уважайте свои традиции, свою историю!

И начните с мелочей – первым делом верните женщину-диктора, с голосом которой много десятилетий ассоциировался Омск! – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.