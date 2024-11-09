Рябыкин об «Адмирале»: «Клуб поймал тренд «Металлурга» на быстрый, интенсивный хоккей. Сошников – лучший джокер сезона»
Команда под руководством Леонида Тамбиева идет на текущем 5-м месте в таблице Восточной конференции с 26 очками в 24 играх.
– Меня удивляет, что мало обсуждаем позитивные примеры – например, «Адмирал», который уверенно стартовал и в отличие от соседей из «Амура» держится в зоне плей-офф. С удовольствием слежу за Владивостоком.
– За счет чего «Адмирал» выстреливает?
– Мое мнение – Владивосток поймал тренд «Магнитки» на быстрый, интенсивный хоккей, преимущественно с молодыми исполнителями. Если в гостях «Адмирал» по традиции сворачивается, то дома в этом сезоне стал играть иначе и по стилю чем-то напоминает именно «Металлург».
Свежее дыхание дало «Адмиралу» подписание в начале октября форварда Сошникова. Скоростные форварды сейчас в моде, а если они еще с руками, то это вообще самый дефицитный вариант.
Сошников стал одним из лидеров «Адмирала», близок к классическому графику одно очко за игру (11 баллов в 14 играх, 5+6 – Спортс’‘). Пока это лучший джокер сезона, – сказал бывший тренер «Авангарда» и «Витязя».
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