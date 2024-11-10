Спортдиректор «Лады» Якубов о «распродаже» из-за задержки зарплаты: «Если так и будет продолжаться – никакого морального права не имеем оставлять ребят, пользующихся спросом»

Спортивный директор «Лады» рассказал о ситуации с финансами.

– КХЛ очень не любит задержки по зарплатам. Какой диалог ведете с лигой?

– Все знают, что по регламенту есть срок в два месяца, у нас пока задержка только одна была.

– Премий нет.

– Премии зависят от клуба, премии пока не получали. Было обещано, что все обязательства перед командой будут выполнены.

– Обязательства на этот год – ладно, а ведь грядет и следующий сезон. Будете ли вы заниматься распродажей игроков, чтобы выжить?

– На сегодняшний день такого нет, буквально вчера было обсуждение, что наши ребята интересуются, но давайте дождемся 18 ноября. Если так и будет продолжаться, то, конечно, нам надо будет существовать, и мы никакого морального права не имеем оставлять ребят, которые сейчас пользуются спросом.

– Почему 18 ноября? Откуда взялось это число?

– Будет какая-то программа, там субсидии какие-то. Это не мой вопрос, занимаются другие люди, я отвечаю чисто за спорт, – заявил Рафик Якубов .