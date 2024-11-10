Спортдиректор «Лады» Якубов о «распродаже» из-за задержки зарплаты: «Если так и будет продолжаться – никакого морального права не имеем оставлять ребят, пользующихся спросом»
– КХЛ очень не любит задержки по зарплатам. Какой диалог ведете с лигой?
– Все знают, что по регламенту есть срок в два месяца, у нас пока задержка только одна была.
– Премий нет.
– Премии зависят от клуба, премии пока не получали. Было обещано, что все обязательства перед командой будут выполнены.
– Обязательства на этот год – ладно, а ведь грядет и следующий сезон. Будете ли вы заниматься распродажей игроков, чтобы выжить?
– На сегодняшний день такого нет, буквально вчера было обсуждение, что наши ребята интересуются, но давайте дождемся 18 ноября. Если так и будет продолжаться, то, конечно, нам надо будет существовать, и мы никакого морального права не имеем оставлять ребят, которые сейчас пользуются спросом.
– Почему 18 ноября? Откуда взялось это число?
– Будет какая-то программа, там субсидии какие-то. Это не мой вопрос, занимаются другие люди, я отвечаю чисто за спорт, – заявил Рафик Якубов.
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