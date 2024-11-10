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  • Кугрышев о финансах «Лады»: «Не представляю, чтобы команда, штаб и 50 баулов летели регулярным рейсом. Чартеры – часть выезда. Они всегда были во всех командах – так и останется»
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Кугрышев о финансах «Лады»: «Не представляю, чтобы команда, штаб и 50 баулов летели регулярным рейсом. Чартеры – часть выезда. Они всегда были во всех командах – так и останется»

Дмитрий Кугрышев высказался о финансовых проблемах «Лады».

Ранее сообщалось о задержках зарплаты в клубе и возможном начале сокращения издержек на команду.

– Последнее время в прессе обсуждалась возможность перехода «Лады» с чартерных рейсов на регулярные. Как к этому относитесь?

– До команды ничего не доводилось. Мы летаем чартерами с начала сезона, на данный момент ничего не изменилось.

Не могу представить, чтобы команда со штабом и персоналом около 45 человек плюс 50 баулов летит на регулярном рейсе. Просто не могу понять, как это может быть.

Чартеры – это часть организационного процесса любого выезда, они всегда были во всех командах, и мне кажется, так это и останется, – сказал форвард «Лады» Дмитрий Кугрышев.

«Изолента есть, перелет состоялся, есть где ночевать – хорошие условия, не на что жаловаться». Капитан «Лады» Фисенко задержках зарплаты

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoЛада
logoКХЛ
logoДмитрий Кугрышев
logoМатч ТВ
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