Браташ про 1:4 с ЦСКА: «Ладе» не хватило силенок на 2-й и 3-й период, но в безразличии и слабоволии не могу упрекнуть»
Олег Браташ доволен самоотдачей игроков в матче с ЦСКА (1:4).
«К сожалению, нам не хватило силенок на второй и третий период. У нас была очень эмоциональная встреча с московским «Динамо» и всего один день, которого не хватило для восстановления, чтобы противостоять ЦСКА – мобильной команде с мобильными нападающими.
Нас хватило только на первый период. Во второй половине игры было видно, что ребятам просто не хватало сил.
Могу похвалить команду за то, что она до конца работала, не бросила играть, сопротивляться и искать свои шансы. Как получилось – так получилось, однако в безразличии и слабоволии я не могу ребят упрекнуть, вопросов нет, здесь все объективно», – отметил главный тренер «Лады».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт КХЛ
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