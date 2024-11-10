Шуми Бабаев: «Хорошо отношусь к драфту, просто надо правильно проводить. Если есть своя школа, нужно дать защитить в каждой линии по одному игроку»
Шуми Бабаев поддержал идею введения драфта в КХЛ.
«Я хорошо отношусь к драфту, просто надо его правильно проводить. Нужно учитывать нашу специфику и понимать, что клубы воспитывают игроков. Если есть своя школа, которая находится под финансированием клуба и входит в систему, то должно быть преимущество. Поэтому надо дать возможность закрыть в каждой линии по одному игроку.
Я считаю, что можно будет защищать трех хоккеистов для одной команды – вратаря, защитника и нападающего. А если своей школы нет, то, конечно, никакой защиты игроков не должно быть», – заявил агент.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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