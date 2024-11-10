«Авангард» и Рирден – на продвинутой стадии переговоров. Контракт с экс-тренером «Вашингтона» и «Питтсбурга» будет на 1,5 года (Михаил Зислис)

«Авангард» находится на продвинутой стадии переговоров с Тоддом Рирденом.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, срок контракта 53-летнего специалиста с омским клубом составит полтора года.

Отмечается, что в случае успешного завершения диалога тренер сможет присоединиться к «Авангарду » в течение двух недель.

Рирден был главным тренером «Вашингтона» с 2018 по 2020 год. После этого он находился в тренерском штабе «Питтсбурга», откуда его уволили в 2024-м.

Сообщалось , что в списке кандидатов также находились Тодд Маклеллан и Жерар Галлан, ранее работавшие в НХЛ.