«Авангард» и Рирден – на продвинутой стадии переговоров. Контракт с экс-тренером «Вашингтона» и «Питтсбурга» будет на 1,5 года (Михаил Зислис)
«Авангард» находится на продвинутой стадии переговоров с Тоддом Рирденом.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, срок контракта 53-летнего специалиста с омским клубом составит полтора года.
Отмечается, что в случае успешного завершения диалога тренер сможет присоединиться к «Авангарду» в течение двух недель.
Рирден был главным тренером «Вашингтона» с 2018 по 2020 год. После этого он находился в тренерском штабе «Питтсбурга», откуда его уволили в 2024-м.
Сообщалось, что в списке кандидатов также находились Тодд Маклеллан и Жерар Галлан, ранее работавшие в НХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаил Зислиса
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