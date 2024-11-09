Маклеллан, Рирден и Галлан – кандидаты на пост тренера «Авангарда» («Матч ТВ»)

«Авангард» может возглавить тренер из Северной Америки.

По информации «Матч ТВ », на пост главного тренера омской команды претендуют Тодд Маклеллан , Тодд Рирден и Жерар Галлан .

Последним клубом Маклеллана был «Лос-Анджелес», который он возглавлял с 2019 по 2024 год. Он также работал главным тренером «Сан-Хосе» и «Эдмонтона», а в качестве ассистента выиграл Кубок Стэнли с «Детройтом» в 2008 году.

Рирден был главным тренером «Вашингтона» с 2018 по 2020 год. После этого он работал в тренерском штабе «Питтсбурга», откуда был уволен в 2024 году.

Галлан ранее возглавлял «Коламбус», «Флориду» и «Вегас». Его последним клубом были «Рейнджерс».

Напомним, сейчас главным тренером «Авангарда » является Сергей Звягин . Команда занимает 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.