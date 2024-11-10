Кузьменко набрал очки впервые за 7 матчей – передача против «Баффало». У него 1+7 в 15 играх

Андрей Кузьменко набрал очки впервые за 7 матчей.

Форвард «Калгари » сделал голевую передачу в игре с «Баффало» (2:3 Б), прервав 6-матчевую безрезультативную серию.

Всего в 15 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 8 (1+7) баллов.

В игре с «Калгари» за 17:18 (1:54 – в большинстве) у Кузьменко ни одного броска в створ ворот (1 – мимо, 1 – заблокирован), полезность – «плюс 1».