Кузьменко набрал очки впервые за 7 матчей – передача против «Баффало». У него 1+7 в 15 играх
Андрей Кузьменко набрал очки впервые за 7 матчей.
Форвард «Калгари» сделал голевую передачу в игре с «Баффало» (2:3 Б), прервав 6-матчевую безрезультативную серию.
Всего в 15 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 8 (1+7) баллов.
В игре с «Калгари» за 17:18 (1:54 – в большинстве) у Кузьменко ни одного броска в створ ворот (1 – мимо, 1 – заблокирован), полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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