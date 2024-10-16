Кузьменко забил 1-й гол в сезоне, но набрал «минус 1» против «Чикаго» при победе 3:1. У форварда «Калгари» 5 очков в 4 играх

Андрей Кузьменко забросил первую шайбу в сезоне НХЛ.

«Калгари » переиграл «Чикаго » (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Нападающий «Флэймс» Андрей Кузьменко забил гол при игре в большинстве во втором периоде встречи.

В этом матче россиянин также набрал показатель полезности «минус 1», нанес два броска по воротам и провел на льду 13:49 (3:31 – в большинстве).

В четырех играх чемпионата Кузьменко записал на свой счет 5 (1+4) баллов за результативность.