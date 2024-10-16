Кузьменко забил 1-й гол в сезоне, но набрал «минус 1» против «Чикаго» при победе 3:1. У форварда «Калгари» 5 очков в 4 играх
Андрей Кузьменко забросил первую шайбу в сезоне НХЛ.
«Калгари» переиграл «Чикаго» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «Флэймс» Андрей Кузьменко забил гол при игре в большинстве во втором периоде встречи.
В этом матче россиянин также набрал показатель полезности «минус 1», нанес два броска по воротам и провел на льду 13:49 (3:31 – в большинстве).
В четырех играх чемпионата Кузьменко записал на свой счет 5 (1+4) баллов за результативность.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости