У «Торпедо» 6 поражений в 7 последних матчах. Команда Ларионова идет 6-й на Западе
«Торпедо» проиграло 6 из 7 последних матчей.
Сегодня команда Игоря Ларионова уступила «Салавату Юлаеву» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (2:3 ОТ).
В 7 последних играх нижегородцы одержали лишь одну победу – над минским «Динамо» (5:4 Б). Команда занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 27 очков после 25 матчей.
11 ноября «Торпедо» встретится с «Сочи».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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