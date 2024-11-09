У «Торпедо» 6 поражений в 7 последних матчах. Команда Ларионова идет 6-й на Западе

«Торпедо» проиграло 6 из 7 последних матчей.

Сегодня команда Игоря Ларионова уступила «Салавату Юлаеву » в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (2:3 ОТ).

В 7 последних играх нижегородцы одержали лишь одну победу – над минским «Динамо» (5:4 Б). Команда занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 27 очков после 25 матчей.

11 ноября «Торпедо » встретится с «Сочи».