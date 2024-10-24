Ларионов сравнил свою работу в «Торпедо» с фильмами Скорсезе: «Он делает шикарные картины. Там хорошая игра актеров и непредсказуемость»

Игорь Ларионов сравнил игру «Торпедо» с фильмами Мартина Скорсезе.

Сегодня нижегородская команда уступила «Салавату Юлаеву» со счетом 4:5 в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Сегодня на стадионе играла Metallica.

– Metallica заводит, подпитывает игроков энергетикой. Это приятно.

– В прошлом году вы сказали, что «Салават» – это джаз, а «Торпедо» – метал.

– Мы хотим играть быстрый метал. Мы теряем аудиторию, нужно, чтобы молодежь получала удовольствие от быстрого хоккея.

– В какой стилистике снимаете свои фильмы, если рассматривать вас как режиссера, а не тренера?

– Скорсезе, который делает шикарные картины, – это наше. Там хорошая игра актеров и непредсказуемость, – сказал главный тренер «Торпедо».

Козлов о 5:4 с «Торпедо»: «Здорово, что как в Голливуде на последней минуте вырвали победу. Важно было уйти на небольшую паузу в хорошем настроении»