Ларионов сравнил свою работу в «Торпедо» с фильмами Скорсезе: «Он делает шикарные картины. Там хорошая игра актеров и непредсказуемость»
Сегодня нижегородская команда уступила «Салавату Юлаеву» со счетом 4:5 в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Сегодня на стадионе играла Metallica.
– Metallica заводит, подпитывает игроков энергетикой. Это приятно.
– В прошлом году вы сказали, что «Салават» – это джаз, а «Торпедо» – метал.
– Мы хотим играть быстрый метал. Мы теряем аудиторию, нужно, чтобы молодежь получала удовольствие от быстрого хоккея.
– В какой стилистике снимаете свои фильмы, если рассматривать вас как режиссера, а не тренера?
– Скорсезе, который делает шикарные картины, – это наше. Там хорошая игра актеров и непредсказуемость, – сказал главный тренер «Торпедо».
Козлов о 5:4 с «Торпедо»: «Здорово, что как в Голливуде на последней минуте вырвали победу. Важно было уйти на небольшую паузу в хорошем настроении»
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