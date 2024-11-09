Маркус Фолиньо: «Капризов ведет «Миннесоту» за собой. Это наш звездный игрок, когда он делает свое дело, то заводит всю команду»
Маркус Фолиньо высказался о лидерской роли Кирилла Капризова в «Миннесоте».
27-летний форвард набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2) и возглавил гонку бомбардиров с 27 (9+18) баллами в 14 играх.
«Он ведет нашу команду за собой. Это самое главное. Нужно, чтобы ваши лидеры подавали пример.
Он наш звездный игрок. Когда он делает свое дело, то заводит всю команду», – сказал нападающий «Уайлд».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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