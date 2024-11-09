Губерниев о Дацюке в Зале славы: «Павел – выдающийся мастер. Огорчало, что он был связан с очень странными людьми в России, но это уже его личное дело»
Дмитрий Губерниев высказался о включении Павла Дацюка в Зал хоккейной славы.
«Один из самых умных хоккеистов, представлявших российскую школу, поэтому его включение в Зал славы абсолютно справедливо.
Павел – выдающийся мастер. Единственное, что меня всегда огорчало, что он был связан с некоторыми, мягко говоря, очень странными людьми в России, но это уже его личное дело», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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