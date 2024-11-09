Ротенберг о Дацюке в Зале славы: «Нам повезло вживую видеть его магию, когда он вернулся из НХЛ. Павел был лидером СКА и сборной России»

Роман Ротенберг высказался о включении Павла Дацюка в Зал хоккейной славы.

Сегодня экс-нападающий получил перстень члена Зала хоккейной славы. Официальная церемония принятия новых членов состоится 11 ноября.

«Павел Дацюк в ближайшие дни войдет в Зал славы НХЛ!

Своей легендарной карьерой Павел как никто другой это заслужил – ведь его волшебство на льду многие годы восхищало болельщиков по обе стороны океана, а каждый мальчишка хотел играть как Дацюк.

Очень рад, что нам удалось поработать вместе с Павлом – он был лидером СКА в победном Кубке Гагарина, был лидером сборной на золотой Олимпиаде. Думаю, никто не будет спорить с тем, что нам повезло вживую видеть магию Дацюка, когда он вернулся из НХЛ в Россию.

Горжусь Павлом и искренне поздравляю его. Так держать!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг .