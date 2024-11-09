Дмитрий Губерниев: «Овечкин и Малкин – очевидные варианты на включение в Зал славы из россиян после Дацюка. Возможно, и Бобровский попадет туда»
Дмитрий Губерниев высказался о том, кого из россиян могут ввести в Зал славы.
«Овечкин и Малкин – два очевидных варианта на включение в Зал хоккейной славы из россиян после Павла Дацюка. Возможно, кстати, туда попадет и Сергей Бобровский, но первые двое сто процентов туда попадут.
Очень приятно, что люди за океаном, не обращая внимания на национальную идентичность, в первую очередь учитывают качество спортсмена. Это справедливо», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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