Дмитрий Губерниев: «Овечкин и Малкин – очевидные варианты на включение в Зал славы из россиян после Дацюка. Возможно, и Бобровский попадет туда»

Дмитрий Губерниев высказался о том, кого из россиян могут ввести в Зал славы.

«Овечкин и Малкин – два очевидных варианта на включение в Зал хоккейной славы из россиян после Павла Дацюка. Возможно, кстати, туда попадет и Сергей Бобровский , но первые двое сто процентов туда попадут.

Очень приятно, что люди за океаном, не обращая внимания на национальную идентичность, в первую очередь учитывают качество спортсмена. Это справедливо», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .