«Автомобилист» выиграл 4-й матч подряд в КХЛ

«Автомобилист» выиграл четвертый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Николая Заварухина обыграла «Барыс » (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент «Автомобилист » занимает второе место в Восточной конференции, набрав 30 очков после 22 игр.

В следующей игре, 9 ноября, команда встретится с «Амуром».