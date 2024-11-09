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«Адмирал» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Тамбиева идет 4-й на Востоке

«Адмирал» обыграл «Трактор» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это четвертая победа команды тренера Леонида Тамбиева в пяти последних играх.

На данный момент «Адмирал» занимает четвертое место в таблице Востока, набрав 28 очков в 25 играх.

В следующем матче, 11 ноября, команда сыграет с «Автомобилистом».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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