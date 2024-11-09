Лэнни Макдоналд о роли главы Зала хоккейной славы: «Самая крутая работа в мире. Звонки новым членам – мои любимые моменты. Я чувствовал себя Санта-Клаусом»
Обладатель Кубка Стэнли в составе «Калгари» занял эту должность в 2015 году. В следующем году он передаст свои полномочия Майку Гартнеру.
«Я думаю, что у меня самая крутая работа в мире. Если вы любите игру и ее историю, то это здорово – быть председателем Зала хоккейной славы.
При мне в Зал были включены 56 человек. В этом списке множество блестящих имен. Было очень приятно заниматься этим.
Звонки новым членам Зала – это мои абсолютно любимые моменты. Я чувствовал себя Санта-Клаусом, приносящим подарок.
Некоторые, конечно, были уверены в том, что звонок будет, но все равно оказывались удивлены. Другие и вовсе были застигнуты врасплох. Некоторые парни, которые были включены в последние 9 лет, ждали этого момента много лет», – сказал Макдоналд.
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