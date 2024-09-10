Майк Гартнер заменит Лэнни Макдоналда на посту главы Зала хоккейной славы

Зал хоккейной славы назвал имя преемника Лэнни Макдоналда на посту председателя совета директоров.

Им станет бывший форвард «Вашингтона », «Рейнджерс » и «Торонто » Майк Гартнер, включенный в Зал славы в 2001 году. В последние три года он занимал должность председателя отборочного комитета, куда впервые был избран в 2009-м.

Гартнер провел 1432 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1335 (708+627) очков. Он занимает 8-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Новый председатель официально вступит в должность в июне 2025 года. Бывший капитан «Калгари» Лэнни Макдоналд был назначен в 2015 году.