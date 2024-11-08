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Плющев о СКА: «Не думаю, что после 4 поражений происходит какая-то катастрофа. Тренеры вполне могут справиться»

Владимир Плющев высказался о серии поражений СКА.

7 ноября СКА проиграл «Сочи» (2:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Это 4-е поражение клуба подряд.

– Нужен ли ряд определенных изменений в клубе?

– Я не думаю, что после четырех поражений происходит какая-то катастрофа в команде.

С этой ситуацией вполне могут справиться тренеры, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

У СКА уже четыре поражения подряд. На этот раз крупно сгорели «Сочи»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
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