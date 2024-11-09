Защитник ЦСКА Седов: «Все три матча со «Спартаком» мы проиграли в одну шайбу. Наверное, чего-то не хватает. Можем играть лучше» 

Никита Седов высказался после матча со «Спартаком» (1:2).

«Считаю, что в третьем периоде мы смогли прийти к своей игре. Создавали моменты, хорошо играли в прессинге, много проводили времени с шайбой. Правда, не удалось реализовать то, что мы создали.

Видимо, нам много над чем стоит работать. Девятидневная пауза нам не помешала. Наоборот, у нас было время перезагрузиться, восстановиться и с новыми силами пойти дальше.

Все три матча со «Спартаком » мы проиграли в одну шайбу. Наверное, нам чего-то не хватает. Пока мы показываем не то, что хотелось бы. Можем играть лучше», — сказал защитник ЦСКА .