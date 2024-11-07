Жамнов о 2:1 с ЦСКА: «Пассажиров сегодня не было. Это одна из побед, после которой приятно зайти в раздевалку и поздравить ребят»

Алексей Жамнов прокомментировал победу в матче против ЦСКА (2:1).

– Хорошая игра, обоюдоострая. Ребята молодцы, сыграли по заданию. Не сказал бы, что ЦСКА был не в тонусе. Мы были в такой же ситуации с длительным перерывом в начале сезоне. Наша задача была – не смотреть на соперника.

– Игроки сказали, что давно не видели вас таким довольным.

– Сегодня не было пассажиров, все отдавались игре. Стараюсь всегда говорить хорошие вещи, я разве похож на узурпатора? Это была одна из побед, после которой приятно было зайти в раздевалку и поздравить ребят с победой.

Когда ты играешь в обороне, важно правильно сыграть и быть уверенным в своем партнере. Видны сдвиги в положительную сторону.

Морозов пока болеет, надеюсь, что он скоро вернется, его не хватает. Локтионов – опытный игрок. В прошлом сезоне он играл на позиции Ивана в первом звене.

– Как судьи объяснили незасчитанную шайбу? Казалось, что на Порядине было нарушение.

– Сказали, что не было удаления, Порядин сам упал.

– Придаете ли вы какое-то значение третьей победе над ЦСКА?

– Я придаю значение каждой победе. Надо стараться побеждать в каждом матче.

– Как оцените первую шайбу Пивчулина в КХЛ?

– Он делал то, что должен делать каждый нападающий. Надеюсь, эта шайба придаст ему уверенности, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов .

«Спартак» выиграл 4-й матч подряд в КХЛ. Команда Жамнова вышла на 2-е место на Западе, обойдя СКА