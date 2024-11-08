Камила Валиева посетила хоккейный матч ЦСКА – «Спартак»
Фигуристка Камила Валиева посетила хоккейный матч ЦСКА – «Спартак».
Матч прошел накануне на «ЦСКА-Арене», ЦСКА уступил «Спартаку» со счетом 1:2.
Фотографии Валиевой на трибуне опубликовал сайт Sport24.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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