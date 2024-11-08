Федор Канарейкин: «Спартак» приучил ЦСКА к поражениям. Порадовали болельщиков в футболе, а теперь и в хоккее»

Федор Канарейкин высказался о победе «Спартака» над ЦСКА.

Вчера в матче Фонбет чемпионата КХЛ красно-белые оказались сильнее со счетом 2:1. В нынешнем сезоне «Спартак » трижды обыграл армейцев в дерби.

«Поздравляю «Спартак» с победой. В третий раз в сезоне обыграли ЦСКА . Можно сказать, уже приучили армейцев к поражениям.

«Спартак» был лучше, ярче, победа абсолютно заслуженная, мне очень понравилась команда. Отмечу вратаря Дмитрия Николаева , а также автора второй шайбы, молодого парня – Данила Пивчулина .

Самое главное – порадовали болельщиков. Сначала в футболе, а теперь вот и в хоккее», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин .

Футбольный «Спартак» победил ЦСКА в 14-м туре Мир РПЛ со счетом 2:0.