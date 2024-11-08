Федор Канарейкин: «Спартак» приучил ЦСКА к поражениям. Порадовали болельщиков в футболе, а теперь и в хоккее»
Федор Канарейкин высказался о победе «Спартака» над ЦСКА.
Вчера в матче Фонбет чемпионата КХЛ красно-белые оказались сильнее со счетом 2:1. В нынешнем сезоне «Спартак» трижды обыграл армейцев в дерби.
«Поздравляю «Спартак» с победой. В третий раз в сезоне обыграли ЦСКА. Можно сказать, уже приучили армейцев к поражениям.
«Спартак» был лучше, ярче, победа абсолютно заслуженная, мне очень понравилась команда. Отмечу вратаря Дмитрия Николаева, а также автора второй шайбы, молодого парня – Данила Пивчулина.
Самое главное – порадовали болельщиков. Сначала в футболе, а теперь вот и в хоккее», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
Футбольный «Спартак» победил ЦСКА в 14-м туре Мир РПЛ со счетом 2:0.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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