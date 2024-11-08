Пыленков о лакроссе Шараканова: «Такое исполнение для защитника – очень солидно, хороший скилл. Но мне гол не понравился, потому что был забит в мою смену. Надо проанализировать этот момент»
Даниил Пыленков высказался о лакросс-голе Магомеда Шараканова в матче с «Динамо».
«Лада» в выездном матче обыграла московский клуб (3:2). Шараканов играет за команду из Тольятти на правах аренды из «Динамо».
«Такое исполнение для защитника – это очень солидно, хороший скилл. Но мне этот гол не понравился, потому что я был на льду, гол был забит в мою смену. Надо проанализировать этот момент, чтобы в следующий раз такое не повторялось», – сказал защитник «Динамо» Даниил Пыленков.
Пыленков также ответил на вопрос о возможном возвращении Шараканова из «Лады».
«Конкуренция – это всегда хорошо, это прогресс. Каждый игрок прогрессирует, пытаясь попасть в состав. Когда Магомед вернется, посмотрим», – отметил Пыленков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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