Защитник «Лады» Шараканов забил лакросс-гол в матче против «Динамо»
Магомед Шараканов забил лакросс-гол в матче КХЛ.
20-летний защитник «Лады» забросил шайбу на 23-й минуте матча Фонбет Чемпионата КХЛ против «Динамо».
Благодаря голу Магомеда Шараканова команда из Тольятти вышла вперед со счетом 2:1.
На счету игрока теперь 8 (3+5) баллов в 22 матчах сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
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