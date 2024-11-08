Защитник «Лады» Шараканов забил лакросс-гол в матче против «Динамо»

Магомед Шараканов забил лакросс-гол в матче КХЛ.

20-летний защитник «Лады » забросил шайбу на 23-й минуте матча Фонбет Чемпионата КХЛ против «Динамо».

Благодаря голу Магомеда Шараканова команда из Тольятти вышла вперед со счетом 2:1.

На счету игрока теперь 8 (3+5) баллов в 22 матчах сезона.