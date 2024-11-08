Андрей Козырев высказался после матча против «Куньлуня» (4:3).

– Сложная была игра. Пришлось догонять соперника, забили важные голы. Концовка была четко на результат, сыграли самоотверженно.

Ключевой момент – сэйв, который наш защитник Владимир Грудинин сделал. Там были уже пустые ворота, но он сыграл самоотверженно и спас команду.

– Что с ним, кстати?

– У него повреждение. Но он доиграл матч, так что все нормально, – сказал главный тренер «Северстали » Андрей Козырев .