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  • Козырев о 4:3 с «Куньлунем»: «Ключевой момент – сэйв защитника Грудинина, он сыграл самоотверженно. У него повреждение, но он доиграл матч»
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Козырев о 4:3 с «Куньлунем»: «Ключевой момент – сэйв защитника Грудинина, он сыграл самоотверженно. У него повреждение, но он доиграл матч»

Андрей Козырев высказался после матча против «Куньлуня» (4:3).

– Сложная была игра. Пришлось догонять соперника, забили важные голы. Концовка была четко на результат, сыграли самоотверженно.

Ключевой момент – сэйв, который наш защитник Владимир Грудинин сделал. Там были уже пустые ворота, но он сыграл самоотверженно и спас команду.

– Что с ним, кстати?

– У него повреждение. Но он доиграл матч, так что все нормально, – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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logoКуньлунь Ред Стар
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