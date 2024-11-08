Троц об Овечкине и Кросби: «Они сыграли большую роль в спасении игры после локаута, были лицами НХЛ»

Барри Троц высказался о соперничестве Александра Овечкина с Сидни Кросби.

Троц возглавлял «Вашингтон » с 2014 по 2018 год и выиграл с командой Кубок Стэнли-2018.

«Давайте называть вещи своими именами. Эти два парня сыграли большую роль в спасении игры после локаута. Они были лицами НХЛ.

Было соперничество, и Сид всегда одерживал верх, пока мы не победили [в 2018 году]... Так что это было соперничество, но оно переросло в уважение», – сказал генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Троц .