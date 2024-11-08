Троц об Овечкине и Кросби: «Они сыграли большую роль в спасении игры после локаута, были лицами НХЛ»
Барри Троц высказался о соперничестве Александра Овечкина с Сидни Кросби.
Троц возглавлял «Вашингтон» с 2014 по 2018 год и выиграл с командой Кубок Стэнли-2018.
«Давайте называть вещи своими именами. Эти два парня сыграли большую роль в спасении игры после локаута. Они были лицами НХЛ.
Было соперничество, и Сид всегда одерживал верх, пока мы не победили [в 2018 году]... Так что это было соперничество, но оно переросло в уважение», – сказал генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Троц.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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