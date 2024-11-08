Иван Рябкин: «Слежу и смотрю за Макдэвидом, Кросби и Овечкиным. Александр – образец для меня, прекрасный человек»

Иван Рябкин назвал Александра Овечкина своим примером для подражания.

Сегодня сборная России U18 проиграла Беларуси (1:2) в матче Кубка Будущего.

«Хорошая, плотная игра была с молодежной сборной Беларуси на Кубке Будущего. Немного не хватило нам сил после вчерашнего матча. Много энергии потратили, поэтому сегодня вялые были.

Разница в возрасте сильно не влияет. Например, вчера мы в каких-то аспектах даже переигрывали наших старших ребят. Просто сегодня не повезло в конце игры.

Я адаптировался к команде и тренерскому штабу. У нас хорошая команда, мы играем друг за друга. Прекрасная обстановка.

К повышенному вниманию прессы я уже привык. Это часть игры. Слежу и смотрю за Макдэвидом , Кросби и Овечкиным . Александр – образец для меня. Это прекрасный человек», – сказал 17-летний нападающий системы «Динамо » и юниорской сборной России U18 Иван Рябкин .