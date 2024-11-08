Овечкин о начале соперничества с Кросби: «Болельщики и СМИ были в восторге, это придавало мотивации. Сидни невероятен – пережив травмы, он делает потрясающие вещи»

Александр Овечкин поделился мнением о соперничестве с Сидни Кросби.

В ночь с 8 на 9 ноября форварды в 70-й раз встретятся в матче «Вашингтона » с «Питтсбургом » в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Удивительно, как быстро летит время.

Здорово, что в первые сезоны у меня было такое соперничество с Кросби, от которого болельщики и СМИ были в восторге. Это придавало больше мотивации и энергии, когда выходишь на лед.

Кросби невероятен. Пройдя через множество травм, он до сих пор продолжает делать свое дело. То, как он играет сейчас, просто потрясающе», – сказал капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин .

Кросби об Овечкине и рекорде Гретцки: «Раньше мы не могли себе это представить – расстояние было слишком велико. Здорово, что мы оба до сих пор играем и соревнуемся»