Овечкин о начале соперничества с Кросби: «Болельщики и СМИ были в восторге, это придавало мотивации. Сидни невероятен – пережив травмы, он делает потрясающие вещи»
Александр Овечкин поделился мнением о соперничестве с Сидни Кросби.
В ночь с 8 на 9 ноября форварды в 70-й раз встретятся в матче «Вашингтона» с «Питтсбургом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
«Удивительно, как быстро летит время.
Здорово, что в первые сезоны у меня было такое соперничество с Кросби, от которого болельщики и СМИ были в восторге. Это придавало больше мотивации и энергии, когда выходишь на лед.
Кросби невероятен. Пройдя через множество травм, он до сих пор продолжает делать свое дело. То, как он играет сейчас, просто потрясающе», – сказал капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин.
Кросби об Овечкине и рекорде Гретцки: «Раньше мы не могли себе это представить – расстояние было слишком велико. Здорово, что мы оба до сих пор играем и соревнуемся»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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