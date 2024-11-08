Кросби об Овечкине и рекорде Гретцки: «Раньше мы не могли себе это представить – расстояние было слишком велико. Здорово, что мы оба до сих пор играем и соревнуемся»
Сидни Кросби высказался о шансах Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (861 шайба), уступая лишь Гретцки (894).
«Оглядываясь назад, я не думаю, что мы когда-либо могли себе это представить. Расстояние было слишком велико.
Но то, что мы до сих пор играем и соревнуемся друг с другом, а он делает то, что делает – это очень здорово», – сказал форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби.
В ночь с 8 на 9 ноября Овечкин и Кросби в 70-й раз встретятся в матче «Кэпиталс» против «Пингвинс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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