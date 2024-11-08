Выдренков о 4 поражениях СКА: «Тяжелая ситуация, но никто не унывает. У нас менталитет победителей. Уверен, мы сможем догнать и опередить «Локомотив»
7 ноября СКА проиграл «Сочи» (2:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Это 4-е поражение клуба подряд.
– У СКА уже четыре поражения кряду. Какая атмосфера сейчас в команде?
– Тяжелая ситуация, но никто не унывает. Мы знаем, что наши победы впереди и все будет хорошо.
– Как себя правильно надо вести в такой ситуации, чтобы победы вернулись?
– У нашей команды менталитет победителей, поэтому для нас это не проблема. Я повторюсь, бывают у всех сложные периоды, но хорошая команда отличается тем, что она переламывает такие моменты и выходит на победную тропу.
– Есть ли определенная цель у СКА в регулярном чемпионате? Важно ли занять первое место? Или самое главное – попасть в плей-офф?
– У СКА всегда максимальные цели. У нас задача занять первое место.
– «Локомотив» набрал невероятный ход. СКА отстает уже на 12 очков отстает от ярославцев. Как думаете, можно ли будет остановить такой «Локомотив»?
– Да, 100 процентов. У нас еще будет много матчей с ними. И надо выигрывать эти матчи. Я уверен, что мы сможем догнать и опередить «Локомотив».
– Впереди у СКА гостевая серия по маршруту Омск – Новосибирск – Казань. Как думаете, сможете в этих матчах переломить неудачную серию?
– Да, я в этом уверен. Мы можем выиграть все три игры, набрать максимальное количество очков, – сказал защитник СКА Иван Выдренков.
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