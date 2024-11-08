Максим Рыбин: «Овечкин сейчас в огне. Надеюсь, его такого на многие игры хватит. Он ведет за собой «Вашингтон»
Максим Рыбин высказался об игре Александра Овечкина в сезоне-2024/25.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (861 шайба), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). В 12 играх нынешнего сезона на счету Александра Овечкина 16 (8+8) очков.
Рыбин прокомментировал слова Уэйна Гретцки о том, что Овечкин ведет за собой игроков «Вашингтона».
«То, как на сегодняшний день выглядит Саша, абсолютно точно сказал Гретцки. Сейчас Овечкин в огне.
Надеюсь, его такого на многие игры хватит, но сейчас он просто в порядке. Он тот человек, который ведет за собой команду», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
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