Александр Самедов оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (861 шайба), уступая лишь Гретцки (894).

В 12 играх нынешнего сезона на счету Александра Овечкина 16 (8+8) очков.

– Можно ли сказать, что Овечкин переживает свою вторую молодость?

– Я думаю, молодость – это не то слово. Понятно, что это большой мастер, это огромный опыт, и он уже знает, как себя готовить. Он уже эту лигу знает наизусть.

Самое главное здесь – это его тело, и он держит его в полном порядке, и в таком возрасте он каждую игру свою забивает.

Думаю, что такими темпами в этом сезоне, если он побьет рекорд, будет здорово. Но в любом случае это вопрос времени, мне кажется. То, что он творит сейчас... Вполне возможно, что это произойдет уже в этом сезоне.

– Овечкин привык нас удивлять, но на этот раз он удивил еще больше?

– Ну да, да, да. То, что он сейчас делает – это просто фантастика. Хотя он большой мастер, – сказал бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов .

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