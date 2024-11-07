Гатиятулин после 4:1 с «Нефтехимиком»: «Меньшинства нахватали с перевыполнением нормы. Игровая дисциплина хромала. Надо проработать это»
– Хәерле кич, татарча дерби ошады. Это первое мое дерби Татарстана, был особый накал, атмосфера, как мне и говорили. Мы довольны победой. Хотя меньшинство забирает много сил, ребята проявили характер. Отмечу наше большинство и командную победу.
– Во второй половине матча «Ак Барс» ничего не дал создать сопернику. Вы осознанно выбрали более разрушительную модель игры, а не созидательную?
– Мы от матча к матчу стараемся придерживаться хоккея, который предложили команде в первый день работы. Хотим создавать плотность и заставлять соперника ошибаться. Но каждая игра – это новая история, иногда это получается лучше, иногда хуже. Зато процесс точно идет.
– У вас были проблемы с дисциплиной в начале матча. С чем вы связываете такое большое количество удалений?
– Да, меньшинства мы нахватали с перевыполнением нормы. Вы правильно заметили, что игровая дисциплина хромала.
Неправильные действия в борьбе давали повод арбитрам удалять нас. Надо проработать это.
– Первая тройка выглядит отлично, но как выглядят другие звенья?
– Все стараются, по самоотдаче вопросов нет. Но в связи с повреждениями проходят корректировки в звеньях. Как и говорил, мы будем давать шансы ребятам из системы, они их получают, кому-то даем новые роли. Это все занимает время.
Но повторюсь, что ребята нас слышат и стараются.
– На какой срок выбыл Егор Бабенко?
– Он получил повреждение, сейчас поедет на дополнительное обследование, только тогда узнаем точно, - сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.
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