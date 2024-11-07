  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гатиятулин после 4:1 с «Нефтехимиком»: «Меньшинства нахватали с перевыполнением нормы. Игровая дисциплина хромала. Надо проработать это»
0

Гатиятулин после 4:1 с «Нефтехимиком»: «Меньшинства нахватали с перевыполнением нормы. Игровая дисциплина хромала. Надо проработать это»

Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче против «Нефтехимика» (4:1).

–  Хәерле кич, татарча дерби ошады. Это первое мое дерби Татарстана, был особый накал, атмосфера, как мне и говорили. Мы довольны победой. Хотя меньшинство забирает много сил, ребята проявили характер. Отмечу наше большинство и командную победу.

– Во второй половине матча «Ак Барс» ничего не дал создать сопернику. Вы осознанно выбрали более разрушительную модель игры, а не созидательную?

– Мы от матча к матчу стараемся придерживаться хоккея, который предложили команде в первый день работы. Хотим создавать плотность и заставлять соперника ошибаться. Но каждая игра – это новая история, иногда это получается лучше, иногда хуже. Зато процесс точно идет.

– У вас были проблемы с дисциплиной в начале матча. С чем вы связываете такое большое количество удалений?

– Да, меньшинства мы нахватали с перевыполнением нормы. Вы правильно заметили, что игровая дисциплина хромала.

Неправильные действия в борьбе давали повод арбитрам удалять нас. Надо проработать это.

– Первая тройка выглядит отлично, но как выглядят другие звенья?

– Все стараются, по самоотдаче вопросов нет. Но в связи с повреждениями проходят корректировки в звеньях. Как и говорил, мы будем давать шансы ребятам из системы, они их получают, кому-то даем новые роли. Это все занимает время.

Но повторюсь, что ребята нас слышат и стараются.

– На какой срок выбыл Егор Бабенко?

– Он получил повреждение, сейчас поедет на дополнительное обследование, только тогда узнаем точно, - сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
logoАк Барс
logoНефтехимик
травмы
logoКХЛ
logoАнвар Гатиятулин
logoЕгор Бабенко
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ак Барс» выиграл 5 из 6 последних матчей
сегодня, 18:59
КХЛ создала рабочую группу по возвращению драфта: «Институт должен помогать клубам получать качественных молодых хоккеистов»
62вчера, 07:11
Министр спорта Татарстана об этапе Гран-при в Казани: «Задумались о том, чтобы в будущем устраивать эти соревнования на «Татнефть Арене»
165 ноября, 20:12
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Даниил Мисюль: «В Ньюарке небезопасно. Много темнокожих. Когда едешь на арену, видишь, как на лавочках, под мостами люди спят. Вечером лучше не гулять»
427 минут назад
Ротенберг об игре в 3 звена: «Тарасов всегда так играл. Смотрели матч «Эдмонтона»? Какое время у Макдэвида, Драйзайтля? Примерно как у Демидова, у Ивана чуть поменьше. Обычная практика»
2647 минут назад
Деанджело после 2:5 от «Сочи»: «Я должен играть лучше. Лед был жестковат. Обе команды оказались в одинаковых условиях, но соперникам это пошло больше на пользу»
14сегодня, 19:55
Зубов о 5:2 со СКА: «Настрой предрешил все. У «Сочи» средний возраст – 23 года, ребята молодые, нестабильность присутствует. Нужно обрести уверенность»
3сегодня, 19:46
Ротенберг о 2:5 от «Сочи»: «Сами привезли голы. У нас молодая команда, молодые ребята – лидеры СКА. В следующей игре будем сильнее, злее и победим»
74сегодня, 19:41
«Спартак» выиграл 4-й матч подряд в КХЛ. Команда Жамнова вышла на 2-е место на Западе, обойдя СКА
6сегодня, 19:33
СКА проиграл 4-й матч подряд. Команда Ротенберга уступила дома «Сочи» – 2:5
133сегодня, 19:07
КХЛ. СКА уступил «Сочи», «Спартак» обыграл ЦСКА, «Салават» проиграл «Динамо» Минску, «Адмирал» победил «Авангард»
298сегодня, 18:54
Мисюль о Ютике: «Вышли с женой прогуляться. Шли и стали замечать, что все выглядит хуже и хуже, появились странные люди: кто-то на асфальте лежит, кто-то орет. Повернули обратно»
4сегодня, 18:44
Третьяк об Овечкине: «Голы теперь даются труднее. Раньше у него были прекрасные партнеры – Кузнецов, Бэкстрем играли на него. Но и сегодня «Вашингтон» показывает хороший хоккей, они заряжены»
7сегодня, 18:31
Ко всем новостям
Последние новости
Воробьев о 3-м поражении от «Спартака» подряд: «Неприятно, конечно, особенно проигрывать в один гол. Сказал ребятам, что надо переламывать как-то, забрасывать одну шайбу – это мало»
21 минуту назад
Жамнов о 2:1 с ЦСКА: «Пассажиров сегодня не было. Это одна из побед, после которой приятно зайти в раздевалку и поздравить ребят»
сегодня, 20:10
Кубок Будущего (U20). Россия победила Россию U18, Казахстан проиграл Беларуси
2сегодня, 19:45
«Ак Барс» выиграл 5 из 6 последних матчей
сегодня, 18:59
Тамбиев о Фьоре: «Не могу сказать, что очарован его игрой. Легионеры призваны, чтобы хотя бы иногда приносить результат. Играют те, кто сейчас сильнее, я на паспорта не смотрю»
сегодня, 18:17
Заварухин о 3:1 с «Барысом»: «Тяжелый матч. У нас было 84 попытки броска, количество перешло в качество. Здорово, что забили в 3-м периоде»
2сегодня, 17:59
Козлов о 2:3 от минского «Динамо»: «В овертайме выстояли в меньшинстве, самоотверженно играли, Самонов здорово выступал. Все было целостно»
5сегодня, 17:54
«Автомобилист» выиграл 4-й матч подряд в КХЛ
1сегодня, 17:17
Новиков об Орлове: «Сейчас это лучший защитник НХЛ. Катание, бросок – все на уровне. Он не уступает ни в одном из компонентов нападающим»
5сегодня, 16:59
Фетисов об игре Овечкина: «Я говорил ему, что второго всегда жалеют, а первым стать – великое дело. Он молодец. Готовился к сезону»
2сегодня, 16:35