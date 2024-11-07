  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Крикунов о «Спартаке»: «Состав сбалансировали, усилились, показывают красивый хоккей. Единственное, надо улучшить игру в обороне»
0

Крикунов о «Спартаке»: «Состав сбалансировали, усилились, показывают красивый хоккей. Единственное, надо улучшить игру в обороне»

Владимир Крикунов положительно оценил игру «Спартака» в этом сезоне КХЛ.

Команда под руководством Алексея Жамнова занимает 3-е место в таблице Западной конференции, набрав 31 балл в 22 матчах. 

«Спартак» и в прошлом году играл хорошо. Сейчас красно-белые сбалансировали состав, в какой-то степени усилились. «Спартак» играет в красивый интересный хоккей, за ним приятно смотреть, а осечки бывают у всех.

Но «Спартаку» еще есть над чем работать. Если «Спартак» займет высокое место в регулярке, то может далеко пройти в плей-офф. Единственное, «Спартаку» надо улучшить игру в обороне», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoВладимир Крикунов
logoКХЛ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Крикунов о реакции Ротенберга на кричалку про СКА: «Будут ли к нему санкции, а за что? Он высказался, но никого не оскорблял»
2326 октября, 17:09
Владимир Крикунов: «СКА – команда без ограничений, идеальные условия. Есть элемент зависти, возможно. Никто же не чмырит «Рейнджерс» и «Торонто» в НХЛ»
3826 октября, 12:59
Крикунов о фанатах «Спартака»: «Полностью согласен с Ротенбергом! Постоянно спартаковские нецензурно кричат. Клуб это поощряет? Тогда другой разговор»
926 октября, 08:27
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Крикунов о плей-офф КХЛ: «Авангард» точно пробьется и будет грозным соперником в первом круге для любого. У «Амура» шансы мизерные»
24 минуты назад
Миска о победе Трампа на выборах президента США: «Очень рад. Это именно то, что нужно стране сейчас»
36 минут назад
🌟 Отвечайте на 6 вопросов про Овечкина и выигрывайте поездку на матч «Вашингтона»
55 минут назадСпецпроект
НХЛ. «Вашингтон» примет «Нэшвилл», «Чикаго» сыграет с «Детройтом», «Эдмонтон» – с «Вегасом»
29сегодня, 20:43
Рэймонд о словах Трампа, что США станут похожи на Детройт при Харрис: «У меня положительные впечатления о Детройте, здесь комфортно. Местные хорошо меня приняли»
3сегодня, 20:20
Никитин о победе над «Торпедо»: «Локомотиву» не хватало эмоций, теряли много шайб. Молодчики, дотерпели, так тоже нужно уметь выигрывать»
4сегодня, 19:57
У «Динамо» 4 победы в 5 последних матчах. Команда Кудашова идет 4-й на Западе
сегодня, 19:30
Гретцки посетил предвыборное мероприятие Трампа для республиканцев. Уэйн был с женой и детьми, Илон Маск также пришел на встречу
20сегодня, 19:19
У «Торпедо» 5 поражений в 6 последних матчах. Команда Ларионова идет 7-й на Западе
8сегодня, 18:58
КХЛ. «Локомотив» победил «Торпедо» в серии буллитов, «Динамо» обыграло «Витязь»
39сегодня, 18:51
Ко всем новостям
Последние новости
Терещенко о драфте в КХЛ: «Что будет со школами при клубах? Они теперь необязательны, только фарм-клубы. Драфт с 18 лет, значит, надо менять структуру и МХЛ»
52 минуты назад
Дадонов о Панарине: «Могу позвонить ему, поболтать после матчей. Когда бываю в Нью-Йорке, можем поужинать. Обычно встречаемся, когда он приезжает в Даллас»
1сегодня, 21:05
Кудашов о 4:3 с «Витязем»: «Паники у «Динамо» не было. Мы контролировали ход матча, несмотря на ошибки. Комтуа далек от идеала, еще много над чем работать»
сегодня, 20:50
Ларионов об 1:2 с «Локо»: «Торпедо» не повезло, могли победить сильнейшую команду КХЛ. Интересно держать связки из 2 игроков, третий – чтобы усилить или запутать соперника»
сегодня, 20:37
Сушинский о драфте в КХЛ: «Ребята не будут умирать в одном клубе, а будут расходиться по командам. Нет таких перспектив, как в НХЛ – там более-менее выравнена зарплата»
1сегодня, 19:46
Канарейкин о драфте в КХЛ: «Хорошая идея для увеличения конкуренции и развития российского хоккея. Стоит поощрять клубы, которые славятся академиями, возможно»
сегодня, 17:31
Никита Щитов: «Локомотив» – лучший в КХЛ по игре. «Трактор» тоже один из лидеров, Гру проделывает хорошую работу»
сегодня, 16:12
Лехконен набрал 1+1 против «Сиэтла». Форвард «Колорадо» пропустил начало сезона из-за операции на плече
сегодня, 15:41
Дементьев о драфте в КХЛ: «Суть в сохранении молодых игроков в командах, из которых они выходят. Я не сторонник защиты своих воспитанников. Необходима свобода выбора»
2сегодня, 15:30
Новиков о КХЛ: «Дело не в слабых командах, просто у них слабые менеджеры. Москва и Питер могут обеспечить воспитанниками весь Дальний Восток. Нужно искать профессионалов»
3сегодня, 15:16