Крикунов о «Спартаке»: «Состав сбалансировали, усилились, показывают красивый хоккей. Единственное, надо улучшить игру в обороне»

Владимир Крикунов положительно оценил игру «Спартака» в этом сезоне КХЛ.

Команда под руководством Алексея Жамнова занимает 3-е место в таблице Западной конференции, набрав 31 балл в 22 матчах.

«Спартак» и в прошлом году играл хорошо. Сейчас красно-белые сбалансировали состав, в какой-то степени усилились. «Спартак» играет в красивый интересный хоккей, за ним приятно смотреть, а осечки бывают у всех.

Но «Спартаку» еще есть над чем работать. Если «Спартак» займет высокое место в регулярке, то может далеко пройти в плей-офф. Единственное, «Спартаку » надо улучшить игру в обороне», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.