Крикунов о «Спартаке»: «Состав сбалансировали, усилились, показывают красивый хоккей. Единственное, надо улучшить игру в обороне»
Владимир Крикунов положительно оценил игру «Спартака» в этом сезоне КХЛ.
Команда под руководством Алексея Жамнова занимает 3-е место в таблице Западной конференции, набрав 31 балл в 22 матчах.
«Спартак» и в прошлом году играл хорошо. Сейчас красно-белые сбалансировали состав, в какой-то степени усилились. «Спартак» играет в красивый интересный хоккей, за ним приятно смотреть, а осечки бывают у всех.
Но «Спартаку» еще есть над чем работать. Если «Спартак» займет высокое место в регулярке, то может далеко пройти в плей-офф. Единственное, «Спартаку» надо улучшить игру в обороне», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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